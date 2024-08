Soulslike brasileiro e mais! Veja os melhores lançamentos de jogos na semana

Mais uma semana que mostra que agosto será um mês recheado de lançamentos. O grande destaque fica para Deathbound, o soulslike brasileiro chega com uma história ambientada em um mundo onde a religião provocou uma guerra global.

Warhammer 40,000: Speed Freeks é o novo game de uma das maiores franquias da história, e que agora vai se aventurar em um jogo de mistura corridas e combates. Já Creatures of Ava traz criaturas no melhor estilo Pokémon, mas que devem ser ajudadas ao invés de capturadas.

Cat Quest 3 é o terceiro capítulo da fofíssima franquia de RPG com gatinhos. E por fim, The Crush House é um simulador de reality show que promete dar o que falar. Confira a lista completa e os respectivos preços.

Warhammer 40,000: Speed Freeks – 6 de agosto

Plataformas: PC

Quando você pensa que o universo de Warhammer 40,000 já explorou todos os gêneros possíveis, ele chega surpreendendo mais uma vez. Speed Freeks trará uma mistura de corridas com combates, no melhor estilo Twisted Metal, onde um grupo de Orks assume o controle de máquinas insanas. Elas variam desde simples carros com armas embutidas, até verdadeiros tanques de guerra que atingem altas velocidades.

Warhammer 40,000: Speed FreeksFonte: Steam

O game chegará em formato de acesso antecipado, com modos que permitem até 16 jogadores na mesma partida. No Deff Rally será necessário fazer o máximo de pontos possíveis antes de alcançar a linha de chegada. Já no Kill Konvoy, uma equipe precisa proteger um caminhão gigantesco, enquanto a outra fará de tudo para detoná-lo. O jogo chegará totalmente de graça.

Creatures of Ava – 7 de agosto

Plataformas: Xbox Series S / X e PC

Creatures of Ava é mais um jogo onde seu objetivo principal é interagir com criaturinhas. Mas ao contrário de Pokémon e Monster Hunter, por exemplo, nele você precisa resgatar os monstrinhos, fazendo amizade e domesticando todos eles. No enredo, você assume o controle de uma jovem, que precisa salvar todo o ecossistema do planeta Ava de uma espécie de infecção mística.

Creatures of AvaFonte: Steam

Para isso, será preciso usar a sua flauta para encantar todos eles, e ao mesmo tempo utilizar habilidades e outros itens para ajudar na missão. O game conta com gráficos coloridos, e uma ambientação rica em detalhes, que farão com que os jogadores se encantem durante toda a história. O jogo ainda não possui um preço definido, mas será lançado de graça, no dia do seu lançamento, no serviço Xbox Game Pass.

Cat Quest 3 – 8 de agosto

Plataformas: Xbox One, Xbox Series S / X, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

Um dos RPGs mais fofos de todos os tempos ganhará um novo capítulo essa semana. Cat Quest 3 é o terceiro jogo da franquia que, como o nome sugere, coloca o jogador no controle de gatinhos em aventuras emocionantes. Dessa vez o tema será focado na pirataria, onde será preciso navegar pelos mares em busca do tesouro da Estrela do Norte.

Cat Quest 3Fonte: Steam

O novo game promete mesclar os elementos que consagraram a franquia, junto a novidades pontuais. A principal delas é um sistema de combate refinado, e mais voltado para a realização de combos. Além disso, novas habilidades farão com que os combates sejam ainda mais estratégicos. O jogo já está à venda a partir de R$ 53,99, e conta com uma versão demo que pode ser baixada gratuitamente.

Deathbound – 8 de agosto

Plataformas: Xbox Series S / X, PS5 e PC

Deathbound pode não ser um dos jogos mais esperados do ano, mas para nós brasileiros há muita expectativa em relação ao seu lançamento. Isso porque ele é desenvolvido pelo estúdio nacional Trialforge Studio, e conta com um inusitado sistema de combate baseado em golpes de capoeira.

DeathboundFonte: Steam

A história do jogo se passa em Ziêminal, um mundo que fez o caminho inverso ao nosso, ou seja, começou em uma era tecnológica, e hoje vive em dias similares a nossa Era Medieval. Ele é dividido entre duas facções religiosas, que criaram um conflito global, e cabe a você sobreviver a esse embate. O jogo, como dito anteriormente, terá todos os elementos de um bom soulslike, e permitirá escolher entre diversos caminhos para o seu personagem, incluindo um bom capoeirista. Deathbound ainda não possui um valor, mas já conta com uma demo disponível gratuitamente.

The Crush House – 9 de agosto

Plataformas: PC

Embarcando na onda de simuladores inusitados, The Crush House chega para ampliar a lista. No game, você precisa criar e administrar um reality show, no melhor estilo Boninho com o Big Brother Brasil. Entretanto, assim como na vida real, é o público que comanda a atração, ou seja, é preciso fazer de tudo para que a sua audiência permaneça alta durante todo o programa.

The Crush HouseFonte: Steam

Sendo assim, você precisará criar uma série de estratégias para isso. Entre elas, a de colocar participantes cuja personalidade é bem conflitante, e até mesmo manipular alguns eventos para que as brigas aconteçam. Além disso, você precisa se preocupar também com o retorno financeiro, buscando novos patrocínios, e procurando a melhor forma de inseri-los na atração. O jogo ainda não possui um valor definido, mas conta com uma demo disponível gratuitamente.

