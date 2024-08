SRAG em declínio: Rio Branco registra queda nos casos após quase dois meses de alta, diz Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou um novo boletim Infogripe. Para os acreanos, a novidade é que o Acre voltou a apresentar probabilidade de queda nos casos de Síndrom Respiratória Aguda Grave (SRAG) na tendência a longo prazo.

Apenas três estados apresentaram aumento, que foram Bahia, Piauí e Roraima. O Acre aparece junto com outros quatro estados com probabilidade de queda.

A capital Rio Branco, após semanas apresentando probabilidade de crescimento na tendência a longo prazo, também apresenta queda de 75% neste boletim.

O documento é feito referente à Semana Epidemiológica (SE) 30, de 21 a 27 de julho e a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de julho.

Cenário nacional

“No agregado nacional, o InfoGripe aponta sinal de queda na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). Essa diminuição é atribuída a uma queda ou interrupção no crescimento das Síndrome Respiratória Aguda Greve (SRAG) por VSR e Influenza A em muitos estados do país, embora ainda estejam em ascensão em alguns outros estados do território nacional.

O vírus VSR se mantém como a principal causa de internação e óbitos em crianças até dois anos de idade, ainda que demonstre queda nas últimas semanas. Outro vírus respiratório com destaque para a incidência de SRAG em crianças é o rinovírus. A mortalidade da SRAG nas últimas oito semanas foi semelhante entre crianças pequenas e idosos. Nesses últimos, destacam-se aquelas associadas ao vírus da gripe, Influenza A e à Covid-9”, diz o documento.

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 104.734 casos de SRAG, sendo 51.108 (48,8%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 40.247 (38,4%) negativos, e ao menos 7.555 (,.2%) aguardando resultado laboratorial.