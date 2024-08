TL Engenharia celebra entrega oficial do Duo Residence em Rio Branco; FOTOS

Na noite de 29 de agosto, a TL Engenharia, uma das empresas mais renomadas do setor de construção civil do Acre, comemorou em grande estilo a entrega oficial do Duo Residence, um marco arquitetônico que promete transformar a paisagem urbana de Rio Branco.

O evento, realizado no endereço Alameda Pirarucu, Portal da Amazônia, reuniu autoridades, parceiros comerciais e futuros moradores para celebrar este importante momento na história da empresa.

Com 20 anos de trajetória sólida e marcada pela inovação e compromisso com a qualidade, a TL Engenharia mais uma vez demonstra sua capacidade de transformar sonhos em realidade. O Duo Residence, um empreendimento que combina modernidade, funcionalidade e conforto, é prova disso. Com uma área construída entre 9.000 m², o residencial conta com 54 apartamentos de tamanhos variados e 4 salas comerciais, além de uma ampla área de lazer projetada para atender a todas as

faixas etárias.

Durante a cerimônia, o diretor geral da TL Engenharia, engenheiro Teófilo Lessa, destacou a importância do projeto para a empresa e para a cidade de Rio Branco. “É com imensa alegria e satisfação que nos reunimos aqui hoje para celebrar a entrega oficial do Duo Residence, o qual é mais um marco na história da TL Engenharia, de Rio Branco e na vida de todos os que fizeram parte desse projeto. Desde o início, na TL Engenharia, temos um lema que nos guia: ‘Você imagina, a gente faz.’

Esse lema não é apenas uma frase de efeito, mas sim uma promessa e um compromisso que assumimos em cada projeto. E o Duo Residence é a prova viva de que essa promessa é cumprida com excelência”, declarou Lessa.

Além do pronunciamento do Teófilo Lessa, o evento contou com falas de parceiros importantes, como José Eduardo, proprietário da Ipê Imobiliária, que ressaltou a parceria de sucesso com a TL Engenharia, e Tiago Mendonça, da Hoouse Imobiliária, responsável pela venda completa dos apartamentos do Duo Residence.

A noite foi marcada também pela participação do representante da Caixa Econômica Federal, parceiro financeiro do empreendimento, reforçando a confiança que o banco deposita nas operações imobiliárias realizadas pela TL Engenharia.

A cerimônia teve seu ápice com entrega simbólica da chave ao síndico do condomínio, descerramento da placa inaugural, feita por Teófilo, sua esposa Laísa e filhos e seguido de uma visita oficial ao prédio, onde os convidados puderam conhecer as instalações e apreciar cada detalhe do empreendimento.

O Duo Residence não é apenas um novo endereço em Rio Branco, mas um símbolo de excelência, inovação e compromisso com a qualidade de vida de seus moradores. A TL Engenharia segue firme em sua missão de construir sonhos, sempre com ética, respeito e transparência.

Sobre a TL Engenharia

Com 20 anos de atuação no mercado, a TL Engenharia se destaca pela excelência em engenharia, arquitetura, fiscalização, execução e gerenciamento de obras. Com projetos que modernizam a paisagem urbana e valorizam cada detalhe, a empresa continua a liderar o mercado, entregando empreendimentos que não apenas atendem, mas superam as expectativas de

seus clientes.

Confira fotos: