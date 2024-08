Ufac: Inscrições para Processo Seletivo encerram nesta semana

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 20 vagas para o cargo de Professor Substituto, a fim de atuar no Colégio de Aplicação da Ufac (CAp).

De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas: História (5 vagas); Geografia (5 vagas); Artes Visuais (5 vagas); Educação Física (5 vagas).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD, N) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 a R$ 1.000,00.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever a partir das 12h do dia 13 de agosto até as 23h59 do dia 22 de agosto de 2024, pelo site da UFAC, com taxa de R$ 80,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita até as 23h59 do dia 15 de agosto de 2024.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista, previstas para o período de 9 e 24 de setembro de 2024.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser renovado por igual período.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

Links