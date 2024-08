Uninorte abre agenda gratuita de exame de PCCU

A Clínica de Enfermagem do Centro Universitário Uninorte realizou na semana passada, segunda-feira (19), a abertura da agenda para a realização gratuita do exame preventivo do câncer de colo de útero (PCCU). A iniciativa ficará aberta até o final do segundo semestre de 2024.

O PCCU é recomendado para mulheres de 25 a 64 anos que têm ou tiveram atividade sexual. O exame deve ser feito, inicialmente, uma vez por ano. Após dois exames normais consecutivos, ele passa a ser realizado a cada 3 anos.

No caso de mulheres com mais de 64 anos que nunca se submeteram ao exame, é recomendado fazer o PCCU duas vezes, com intervalo de um a três anos. Se o resultado for negativo, não é necessário novos exames, já que, segundo o Ministério da Saúde, não há evidências de efetividade do rastreamento após os 65 anos.

Para participar é necessário seguir algumas orientações como não estar menstruada, não ter relações sexuais no mínimo 2 dias antes, não estar utilizando medicação e não fazer ducha vaginal (somente higienização externa), e levar o cartão do SUS com número de G-MUS.

O agendamento para fazer o PCCU é feito pelo telefone (68) 9 9989-1612. Já o local de realização do exame é no Ambulatório Integrado de Ensino da Uninorte, Bloco F (Clínicas), que conta com 19 consultórios, salas de vacina, pré-consulta, discussão de casos e pequenos procedimentos.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer do colo do útero é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. A principal forma de prevenir a doença é realizar o PCCU, pois com o diagnóstico precoce as chances de cura são de 80% a 90%.