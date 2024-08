URGENTE: avião cai no meio de cidade do interior de São Paulo; veja imagens impactantes

O avião caiu no início da tarde desta sexta-feira (9/8) em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, era da companhia aérea Voepass (antiga Passaredo).

A aeronave decolou por volta das 11h40 do aeroporto de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde tinha pouso previsto para as 13h50.

A aeronave é um turboélice bimotor modelo ATR-72 de médio porte, com capacidade para até 66 passagerios. Ainda não há informações sobre as vítimas do acidente.

Veja os vídeos: