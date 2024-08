Veículo para combate a incêndios florestais é sucesso na Expoacre Juruá

Uma das novidades que tem chamado bastante a atenção dos visitantes da maior feira de negócios e entretenimento do Vale do Juruá, que acontece de 31 de julho a 4 de agosto, é o UTV, veículo adaptado para combate a incêndios, que está sendo exposto pela empresa acreana Exciter Motors.

O empresário Alex Cruz, explica que o projeto é pioneiro e inovador na região Norte, e foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros do Acre para o combate a incêndios florestais em locais de difícil acesso.

“A ideia do UTV de combate a incêndios florestais nasceu a partir de uma reunião de apresentação que fizemos ao Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, onde eles apresentaram suas necessidades e lançaram o desafio de apresentarmos um veículo de combate a incêndio. Visando apresentar um projeto inovador e que atendesse essas necessidades, buscamos um parceiro em São Paulo, uma empresa especializada, a ÊxitoFire e desenvolvemos esse kit que deveria ser removível para que o veículo tivesse multitarefas. Não fosse usado apenas na época de queimadas, e que pudesse ser utilizado para outras tarefas, como o resgate, por exemplo”, explicou o empresário e idealizador do projeto.

Alex Cruz enfatiza que o veículo já passou por testes em vários locais do Brasil, inclusive no Parque Nacional de Brasília, onde fizeram apresentação para o ICMBio e IBAMA, para o Corpo de Bombeiros do DF e de Goiás, e afirma que ao longo dos meses o projeto vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado. “Ele é um veículo protótipo, já testado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e do Acre e já é considerado um case de sucesso, inclusive participamos de uma grande licitação nacional e ele foi o vencedor para atender o ICMBio. É importante enfatizar também que este veículo pode ser utilizado pelas Defesas Civis, Prefeituras e produtores, além dos órgãos ambientais”, pontuou.

Ficha técnica do veículo para combate a incêndios florestais

UTV UFORCE 1000 XL de combate a incêndio florestal, veículo preparado para transportar uma guarnição completa com quatro combatentes, com seus esquipamentos. Possui tração 4×2, 4×4 e 4×4 com bloqueio de rodas; guincho elétrico com capacidade para 1.500kg; pneus especiais para suportar altas temperaturas; direção elétrica; entrada USB e 12v; e barras de proteção laterias e frontais. Além disso, possui um kit combate a incêndio florestal acoplado na caçamba do veículo, composto por um tanque fabricado em polietileno resistente, que tem capacidade de 260 litros; uma motobomba; uma mangueira de alta pressão com 50m e uma pistola com pressão. Este equipamento proporciona suporte imediato no combate ao incêndio florestal.

