Veja como alugar uma casa especial e confortável no destino mais cobiçado do Brasil; FOTOS

Em meio à tranquilidade e beleza natural de São Miguel dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, encontra-se uma casa luxuosa que promete oferecer a experiência perfeita de refúgio tropical. Localizada na exclusiva Vila Sapê, essa propriedade de alto padrão é o destino ideal para aqueles que buscam conforto, sofisticação e uma proximidade privilegiada com o famoso “Caribe Brasileiro.”

A casa acomoda até oito hóspedes em três suítes cuidadosamente projetadas, proporcionando o máximo de conforto e privacidade. A suíte térrea, equipada com duas camas de solteirão que podem ser unidas e uma cama auxiliar, acomoda até três pessoas. No piso superior, a suíte leste com cama Queen acomoda dois hóspedes, enquanto a suíte master, com uma cama King, é ideal para um casal e uma criança, oferecendo ainda uma varanda privativa com rede e espreguiçadeiras.

A propriedade é um exemplo de excelência em arquitetura e design, com cada detalhe pensado para criar um ambiente aconchegante e sofisticado. Os ambientes são climatizados com ar-condicionado de última geração, e as suítes contam com televisores 4K para momentos de relaxamento. A cozinha é equipada com eletrodomésticos modernos, incluindo geladeira duplex, fogão com forno e cooktop, microondas e máquina de lavar roupas, tudo para garantir uma estadia sem preocupações.

No exterior, a casa brilha com sua área de lazer completa. A piscina privativa, com uma charmosa cascata, é o lugar perfeito para se refrescar sob o sol do Nordeste. Para os amantes de um bom churrasco, a área gourmet externa está equipada com uma churrasqueira americana, ideal para reunir família e amigos em torno de deliciosas refeições ao ar livre.

A casa está inserida em um condomínio que oferece segurança 24 horas e um parquinho para as crianças, proporcionando tranquilidade e diversão para toda a família. Além disso, a localização privilegiada a apenas 700 metros da praia permite que os hóspedes desfrutem das águas cristalinas e das paisagens deslumbrantes de São Miguel dos Milagres com total facilidade.

Dicas para sua estadia:

– Comece o dia com uma caminhada na praia, aproveitando o nascer do sol sobre o oceano.

– Explore a rota ecológica de Milagres, onde você pode descobrir praias escondidas e experimentar a cultura local em uma das regiões mais preservadas do litoral brasileiro.

Com um mínimo de três diárias exigido para reserva (quatro diárias no fim do ano), essa casa em Vila Sapê é a escolha perfeita para quem deseja combinar o melhor da natureza com a sofisticação de uma casa de luxo. O pagamento pode ser feito via PIX ou transferência bancária, com 50% na contratação e o restante no dia anterior à chegada.

Se você busca uma experiência inesquecível em um dos destinos mais cobiçados do Brasil, essa casa em Vila Sapê é o refúgio perfeito. Cada detalhe foi pensado para que sua estadia seja marcada pelo luxo, conforto e a beleza inigualável de São Miguel dos Milagres. WHATSAPP ANFITRIÃO: (68) 9 9985.3618

Veja fotos: