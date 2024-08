Vereador Negreiros solicita revitalização de faixa de pedestres no Cascalheira

O vereador Edwilson Negreiros, do PSDB, encaminhou um ofício ao Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, Ânderson Pereira da Silva, solicitando a revitalização da faixa de pedestres localizada na Avenida José Amador dos Reis com a Rua Constelação, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Flamboyant, no Bairro Cascalheira.

No documento, o vereador destaca a urgência da medida, justificando que a área em questão possui um trânsito intenso, o que representa um risco significativo para os estudantes de diferentes faixas etárias que frequentam a instituição educacional.

A revitalização solicitada inclui não apenas a pintura da faixa de pedestres, mas também a instalação de redutores de velocidade e sinalizações adequadas para orientar os condutores e garantir a segurança de pedestres.

Edwilson Negreiros ressaltou a importância da ação para evitar acidentes e assegurar uma travessia segura para pais e alunos. “A revitalização da faixa de pedestres, juntamente com a implementação de redutores de velocidade e sinalizações, será fundamental para reorientar o fluxo de veículos e reduzir os riscos de acidentes, mantendo a boa trafegabilidade na via pública,” explicou o vereador.

O ofício foi recebido com consideração e apreço pela Secretaria Municipal de Trânsito, que deverá avaliar as providências necessárias para atender a demanda apresentada.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Hildon Chaves e ao Secretário de Trânsito, Ânderson Pereira, pela atenção dedicada a esse importante demanda,” disse o vereador Edwilson Negreiros. “As portas do meu Gabinete estão sempre abertas à sociedade,” concluiu.