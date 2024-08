Vice-governadora Mailza Assis vistoria últimos preparativos para Expoacre

Promovida pelo governo do Estado e pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), os encaminhamentos para a realização da Expoacre, maior vitrine de oportunidade de negócios do Acre, que começa neste sábado, 31, e vai até domingo, 8, estão em seus ajustes finais.



A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, vistoriou o espaço na noite desta quinta-feira, 29, em Rio Branco.



A feira conta com exposições, cursos, capacitações e reúne centenas de empreendedores, desde ambulantes a empresários, que expõem produtos diversos. Além disso, será palco de shows locais e nacionais de diversos segmentos musicais.



“Estamos felizes e esperançosos, pois a cada ano vemos a Expoacre crescer e se tornar uma grande ferramenta para geração de emprego, renda e melhoria da produção agrícola e pecuária. Também apoiamos a feira e todo esse ciclo econômico que gira em torno do evento. A presença do governo também se mostra em diversas obras”, disse Mailza.

Esta é a 41ª edição da Expoacre, destinada a fomentar o espaço de negócios e de fortalecimento da agropecuária acreana. Diversas secretarias de Estado contam com estandes na exposição.

A previsão é que este ano o volume de negócios seja superior ao de 2023, em que a Expoacre gerou R$ 325 milhões, uma elevação de 55% em relação a 2022, que registrou R$ 209 milhões.

Mailza visitou também a montagem do palco, que receberá shows de artistas nacionais. No dia 5, o cantor gospel Thalles Roberto se apresenta a partir das 22h no palco principal.

Estrutura moderna

Mailza parabenizou a organização do evento pela estrutura que o parque vai proporcionar aos produtores e ao público que for à feira. O local vai dispor de pista de rodeio, pista de vaquejada, fazendinha, parques de diversão, estacionamentos, praça de alimentação, refeitório, pavilhão de exposição e o Espaço Indústria, que vai reunir mais de 140 expositores, representantes de associações e federações.

Um destaque internacional é a área destinada aos expositores do Peru e da Bolívia, em que 40 empresários das regiões de Puno, Arequipa e do Vale Sagrado dos Incas levam artesanato regional e produtos hortifrútis e agroindustriais.

Rodeio com shows gratuitos promete movimentar parque de exposições a partir do primeiro dia da Expoacre

O tradicional rodeio, que será realizado entre sábado, 31, e terça-feira, 3, sempre a partir das 20h, contará com shows gratuitos, patrocinados pelo governo federal, por meio do Ministério do Turismo (MTur) e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc/AC).

Entre as atrações confirmadas, a cantora Marília Tavares se apresentará na segunda-feira, 2, enquanto a banda Limão com Mel encerrará o rodeio, na terça, 3.

Shows

Dia 1º/09 – Biguinho Sensação – 23h – Palco principal – Arena de Shows Hamilton Brito

Dia 02/09 – Marília Tavares – 23h – Arena de Rodeio

Dia 03/09 – Limão com Mel – 23h – Arena de Rodeio

Dia 04/09 – Nadson o Ferinha – 23h – Palco principal – Arena de Shows Hamilton Brito

Dia 05/09 – Thalles Roberto – Show Gospel – 20h – palco principal – Arena de Shows Hamilton Brito

Dia 08/09 – Henry Freitas – 23h – Palco principal – Arena de Shows Hamilton Brito