Vídeo do ContilNet mostra situação da erosão que ameaça destruir Calçadão do Mercado Velho

Nesta terça-feira (6), o ContilNet foi até um dos principais pontos turísticos de Rio Branco, o Mercado Velho, que sofre com a ameaça de desabamento nas últimas semanas.

Com os novos surgimentos de erosões, o Governo atrelou o problema a um movimento natural do Rio Acre. A causa provável seria a última cheia histórica do rio, ocorrida em maio deste ano.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas agiu rápido e montou uma espécie de “praia” às margens do Rio Acre para conter a erosão e reforçar a estrutura do Calçadão.

Erosão fluvial

Na edição do Diário Oficial do Estado do último dia 30 de julho, o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência em dois municípios do Acre – na capital Rio Branco e em Feijó -, em razão de erosão fluvial constatada nos últimos meses.

O decreto considerou, em Rio Branco, diversos casos de erosão nas margens do leito do Rio Acre, além de rompimento de calçadas, movimentação do calçadão e potencial risco aos prédios históricos e construções vizinhas.

Além disso, um desmoronamento na ETA 2 foi reconhecido como emergente pelo Governo Federal no último mês. Os dois são exemplos de casos que fizeram o governador decretar a situação de emergência no município.

Veja a reportagem feita pelo ContilNet: