O ápice de um atleta olímpico é conquistar o tão sonhado ouro. A caminhada até a medalha nunca é fácil. Então, a comemoração dos esportistas é, em geral, espontânea e verdadeira. A celebração foge do premeditado e, logo, podemos ver atos como o da judoca Alice Bellandi.

A italiana derrotou a isralense Inbar Lanir, na última quinta-feira (1/8), na categoria até 78 kg das Olimpíadas de Paris. A vitória rendeu o ouro no judô feminino e a comemoração foi uma corrida em direção à plateia para beijar a namorada, Jasmine Martin.

Veja beijo da italiana

Jasmine também é judoca e nasceu no Brasil, mas vive na Itália. Ela, porém, representou a África do Sul no esporte, mas não conseguiu classificar-se para as Olimpíadas de Paris. “Foi o melhor dia da minha vida. Te admiro diariamente, mas hoje um pouco mais. Ver você se divertindo e fazendo o que ama foi incrível”, destaca.

Alice Bellandi, por sua vez, voltou a se declarar a Jasmine em entrevistas e destaca o quão importante é tê-la ao seu lado. “Este é um ouro cheio de amor. Lamento que este beijo seja visto como algo extraordinário, é amor. Quem você beijaria depois de resultados tão importantes?”, indagou a italiana ao jornal Corriere dello Sport.