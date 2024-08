Vídeo: marido de Bia Souza celebra ouro nas Olimpíadas com palavrões

Nesta sexta-feira (2/8), Beatriz Souza conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. O Brasil é medalha de ouro no judô. A atleta derrotou a israelense Raz Hershko na final feminina da categoria acima dos 78kg.

O Brasil todo celebrou a vitória de Beatriz, inclusive o marido da esportista, Daniel Sousa. Em uma sequência de postagens nos Stories do Instagram, ele gravou a própria reação enquanto via a esposa competindo.

Entre gritos e palavrões, Daniel aparece em um vídeo sorrindo e celebrando a vitória. Na sequência, ele publica cards de anúncio do ouro de Beatriz.

Nas redes sociais, a reação do marido da atleta viralizou e perfis comentaram o casal é uma “meta de relacionamento”. “Não tem nada mais lindo do que ver um homem comemorando as vitórias da sua esposa”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

“Um homem apaixonado comemorando a vitória de sua amada na base de xingamentos, lindo de ver”, comentou outro perfil.

Até marcas reagiram à situação. “NA MODALIDADE AMOR O BRASIL VENCE TAMBÉM!!!”, comentou o perfil oficial do Tinder em uma publicação com o vídeo.