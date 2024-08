VÍDEO: Moradora é surpreendida ao ter geladeira levada por golpista após falsa negociação

Uma moradora do bairro Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco, se viu no meio de uma situação digna de um roteiro de comédia, mas com um desfecho nada engraçado na tarde desta quarta-feira (28). O que deveria ser uma simples venda de geladeira acabou em um episódio de roubo que está gerando repercussão.

A história começou quando a mulher anunciou a venda de sua geladeira nas redes sociais por R$ 2.000,00. Interessado no eletrodoméstico, um suposto comprador identificado como Ricardo Carvalho entrou em contato com a vendedora via WhatsApp. Após algumas trocas de mensagens, a negociação parecia concluída, e Ricardo prometeu enviar alguém para buscar a geladeira.

No entanto, o que se seguiu foi tudo menos normal. O homem que apareceu na casa da vendedora com um veículo de carroceria para levar o eletrodoméstico não efetuou o pagamento, como prometido. Em vez disso, ele invadiu a residência e, desconsiderando os pedidos de socorro da moradora e a presença de vizinhos, carregou a geladeira no carro e fugiu.

A situação ficou ainda mais surreal quando a vendedora tentou entrar em contato com Ricardo para entender o que havia acontecido. Ela descobriu que havia sido bloqueada em todas as suas redes sociais e no WhatsApp pelo suposto comprador. A jornalista Lília Camargo, que também tentou entrar em contato com Ricardo usando o número fornecido, teve a mesma sorte: bloqueada.

O caso foi registrado na delegacia local, e a Polícia Civil está investigando o incidente. Até o momento, Ricardo não se pronunciou sobre o ocorrido, deixando a comunidade e a vítima na expectativa de uma explicação. O espaço está aberto para que ele possa apresentar sua versão dos fatos e esclarecer a situação.

Assista o vídeo que documenta o ocorrido, publicado por Lília Camargo:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Fonte: Lília Camargo