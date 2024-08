VÍDEO: PM morre atropelado durante abordagem em rodovia; acidente ocorreu no dia do seu aniversário

O subtenente da Polícia Militar, Robson Bernardino da Silva, morreu na manhã do último sábado (17) após ser atropelado por um caminhão prancha enquanto realizava uma abordagem na rodovia MT-449, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

O atropelamento ocorreu às 10h, e uma câmera de segurança do outro lado da estrada registrou o acidente.

Robson foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Na filmagem, é possível ver que o motorista do caminhão desce do veículo e parece chocado ao perceber que atingiu o subtenente.

Não foram divulgadas mais informações sobre o motorista.

Veja vídeo: