Depois de quatro dias, o presidente e cofundador da companhia aérea VoePass, Comandante Felício, se pronunciou na noite desta terça-feira (13/8) sobre o acidente aéreo com um avião da empresa, na última sexta-feira (9/8), que matou todas as 62 pessoas a bordo em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em vídeo divulgado pela equipe de comunicação da companhia, Felício afirmou se tratar de um momento de “grande pesar para todos” da empresa. Segundo o comandante, a VoePass não está “medindo esforços” para prestar apoio aos familiares e citou a realização diária de reuniões com eles, além da criação de um canal exclusivo para comunicação. Por fim, o presidente da companhia aérea afirma que desde, que assumiu a administração da empresa, há 20 anos, a VoePass atua pautada pelas diretrizes internacionais para “garantir a segurança de todos”. “Gostaria de reafirmar aqui. Sou piloto há mais de 30 anos e hoje o comandante mais antigo dessa empresa. Vim de uma origem de transportadores e desde que assumi a presidência dessa empresa em 2004 sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida de nossos passageiros, assim como as dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um”, afirmou Felício. Coletiva de CEO Antes do presidente, apenas o CEO da VoePass, Eduardo Busch, e o diretor de operações, Marcel Moura, haviam se pronunciado publicamente, em uma coletiva à imprensa realizada na noite do acidente, na sexta-feira (9/8). Na ocasião, além de afirmar que a empresa atua dentro dos parâmetros de segurança internacionais, os dois explicaram que permitiram que tripulantes escalados para trabalhar entre sexta (9/8) e sábado (10/8) poderiam não voar caso não se não se sentissem confortáveis. Um piloto e um copiloto pediram dispensa do trabalho. Veja o vídeo: Please enable JavaScript play-sharp-fill Link