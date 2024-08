VÍDEO: Raquel dos Teclados arrasta multidão e lota terceira noite da Expoacre Juruá

A cantora Raquel dos Teclados foi a grande atração da terceira noite da Expoacre Juruá, realizada em Cruzeiro do Sul, no Acre. Em sua primeira visita ao estado, Raquel encantou o público com sua interpretação única de hits e sucessos, marcados pelo toque de sofrência que a tornou famosa.

O show na Expoacre Juruá foi um verdadeiro sucesso, lotando a Arena do Juruá e repetindo o feito do cantor Murilo Huff na abertura do evento, que também atraiu uma grande multidão.

Conhecida por seu carisma e pela profundidade emocional em suas músicas, Raquel dos Teclados conquistou rapidamente o coração dos acreanos. Com uma carreira sólida e uma presença de palco impressionante, a cantora tem se destacado no cenário musical brasileiro, oferecendo aos fãs uma experiência única a cada apresentação.

Após o estrondoso sucesso em Cruzeiro do Sul, Raquel segue para Rio Branco, onde se apresentará neste sábado (3), na capital acreana. A expectativa é alta para o show, que promete repetir o sucesso da noite anterior e manter o entusiasmo do público.

Veja momentos da apresentação da da cantora: