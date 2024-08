Vídeo: show de Poze do Rodo em Minas tem confusão e pancadaria

Poze do Rodo precisou suspender uma apresentação que faria em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite de sexta-feira (30/8), por conta de uma confusão generalizada que terminou em pancadaria.

O funkeiro foi contratado para fazer um show em comemoração aos 2 anos da casa Larok, mas os planos não saíram como os responsáveis sonharam. Nas redes sociais, vídeos da briga estão circulando.

Nas imagens, é possível ver que o público que estava nos camarotes e na pista do estabelecimento se enfrentou. Durante a treta, houve quebra-quebra, lançamento de mesas, cadeiras e até garrafas de bebidas.

Seguidores do perfil BH da Zueira, contaram mais detalhes: “Era em torno de 23h50 e o evento estava marcado pra começar às 20h. O público se exaltou mais ainda quando soube que o artista não subiria ao palco por estar completamente bêbado e indisposto. Então começaram a quebrar a casa, responsabilizando os donos pela má organização”, relatou um. “Começou uma discussão entre um pessoal da pista e do camarote. Depois começaram a jogar as coisas lá em baixo (até mesa), quem tava em baixo começou a revidar e virou uma briga generalizada. O MC Poze iria fazer um show, mas cancelou, não conseguiram conter o pessoal e mandaram todo mundo embora”, disse outra.

Nas redes sociais da casa de shows e do cantor nenhum comunicado sobre o caso foi postado. Nos comentários das filmagens, os internautas se divertiram com a situação:

“As pessoas não entendem porque eu gosto tanto de ficar em casa….”, disse uma. “Cara, às vezes a gente não perde nada em ficar quietinho em casa ou em uma social com os amigos! Infelizmente, o rolê bom em BH acabou faz tempo e a melhor coisa que eu fiz foi ter começado a investir o dinheiro que eu gastava em rolê em viagens 🙌”, apontou outro. “Show do Poze. O público que frequenta esses lugares não tem a mínima educação necessária pra ter algo civilizado”, disparou um terceiro. “Ta aí o porque parei de ir nesses lugares kkk. Prefiro uma cachoeira ou uma praia bem melhor 😂”, divertiu-se mais um.

Poze causa polêmica com evento em casa

Não é de hoje que a coluna Fábia Oliveira fala sobre as polêmicas festas dadas por Poze do Rodo em sua luxuosa mansão no Rio de Janeiro. E no último dia 15, um evento daqueles marcou a noite por lá.

Em um vídeo obtido com exclusividade pela coluna é possível ver diversos sinalizadores acesos na casa de Poze, além de uma música em alto volume. Uma fumaça toma conta do local e vozes dos convidados também podem ser ouvidas.

A gravação foi feita por vizinhos do cantor, que constantemente reclamam das festanças dadas por ele, que varam madrugada à fora.

Esta em questão tratava-se de uma partida de futebol. No vídeo é até possível identificar a canção de abertura da Liga dos Campeões da UEFA.

Nas redes sociais, Poze publicou uma foto discreta, onde dá para notar a fumaça dos sinalizadores em volta dos participantes da parte.