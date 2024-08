VÍDEO: temporal arrasta tendas da Expoacre Juruá e destrói estruturas

O município de Cruzeiro do Sul registrou uma forte chuva na tarde desta segunda-feira (5). O temporal arrancou parte das tendas montadas no espaço da Expoacre Juruá, que aconteceu entre os dias 31 de julho a 4 de agosto em 2024. Apesar dos fortes ventos, ninguém se feriu.

No local, onde funcionaram diversos empreendimentos, como bares, restaurantes e artesanatos, as tendas pequenas e grandes foram arrastadas pela força do vento. Segundo informações do ac24horas, a organização da feira vai recolher as tendas e demais estruturas.

Veja o vídeo: