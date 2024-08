Vigilante tem fratura exposta na perna após motorista invadir preferencial na Getúlio Vargas

A vigilante Raissa Martins de Moura, 29 anos, ficou gravemente ferida com uma fratura exposta após um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (11), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Raissa é funcionária da empresa Columbia e estava saindo do trabalho em direção a própria casa, no sentido bairro-centro, em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa QLX-5G90, pela Avenida Getúlio Vargas, quando foi surpreendida por um carro modelo Creta, de cor cinza e placa QLY-7B61, que saía da Rua Henrique Dias. Ao tentar cruzar a avenida, o motorista invadiu a preferencial e bateu na vigilante.

Com o impacto, Raissa sofreu duas fraturas na perna direita, sendo uma delas exposta. O motorista do Creta saiu ileso do acidente e permaneceu no local, acionando a polícia e a ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Raissa, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após o procedimento de praxe, o veículo foi liberado, e a motocicleta entregue a familiares da trabalhadora.