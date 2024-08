World Skate Games: Brasil estará no 1º torneio de esports do Mundial de Skate

O World Skate Games é um evento de prestígio global que, neste ano, acontecerá em Roma entre os dias 6 e 22 de setembro. O evento contempla 24 modalidades de skate no total, com a adição neste ano também de um torneio de esports que utiliza o simulador Skater XL, disponível para PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch, como plataforma do torneio. A competição estreante de e-skate será disputada entre os dias 18 e 19 de setembro em um mapa do jogo que simula as pistas do próprio Colle Oppio, em Roma.