A Fazenda 16: “Famoso porque traiu o Belo”, diz Bonotto sobre Gilson

A Fazenda 16 estreou com fogo no feno! Durante o ao vivo, rolou uma treta inusitada entre Yuri Bonotto e Gilson de Oliveira. Enquanto Adriane Galisteu conversava com os peões, o ex-bombeiro do Programa da Eliana partiu pra cima do personal trainer, tendo que ser segurado pelos colegas de confinamento.

Na interação, Gilson aproveitou para se desculpar com o modelo por uma atitude que teve durante a primeira dinâmica da sede. Porém, Yuri não recebeu muito bem a boa-fé do rapaz.

“Uma coisa é falar da minha roupa, okay. Outra coisa é não aceitar que coloquei ele no sofá e falar que é por coisas lá de fora, criar mentiras aqui dentro. Não sou carreirista”, falou o rapaz alfinetando o educador físico.

Oliveira rebateu: “Carreirista? Olha o que você está falando”. Exaltado, Yuri gritou fazendo referência do caso dele com a ex-mulher de Belo: “Vai pegar mulher dos outros! Tu nem sabe o que tá falando. Vai voltar lá pra trair os outros!”. Sem paciência, Oliveira debochou: “Bobão. Só tem altura!”.

Peões se estranham em dinâmica de estreia

Na brincadeira, cada participante teria que escolher duas pessoas para dividir o pódio da final e uma que não chegaria tão longe na competição.

No elenco desta edição, 20 participantes, sendo eles: Camila Moura, Flor Fernandez, Gilson de Oliveira, Babi Muniz, Zé Love, Sidney Sampaio, Raquel Brito, Flora Cruz, Juninho Bill, Fernando Presto, MC Zaac, Sacha Bali, Fernanda Campos, Larissa Tomásia, Gui Vieira, Yuri Bonotto e Suelen Gervásio.

Na primeira interação entre os competidores, Larissa, Sacha e Gilson foram os dos mais citados para chegarem até o final da competição, que vai premiar o ganhador com R$ 2 milhões.