Acre Fashion Week traz moda e artesanato inspirados na natureza no Espaço Sebrae; VEJA FOTOS

O Espaço Sebrae recebeu, mais uma noite, o Acre Fashion Week, com desfile de diversas marcas com peças de roupas e artesanato. A exposição das peças aconteceu nesta segunda-feira (2).

A coleção dos Povos Originários do Acre foi um dos grandes destaques da noite, trazendo uma homenagem a riqueza do Acre, representando a conexão profunda entre a moda e a identidade das raízes do estado.

Segundo Sidney Lins, diretor do evento, a primeira edição do Acre Fashion Week trouxe muito orgulho. “Trouxemos para o nosso estado quatro grandes estilistas brasileiros que vem se apresentar aqui e a gente está fazendo com que o Acre seja inserido no mercado da moda, principalmente colocando o Acre nesse cenário, que é muito importante”, disse.

De acordo com o diretor, a Top Model Agência trabalha há mais de 20 anos no mercado e a ideia de realizar o Acre Fashion Week aconteceu pois as modelos já estão se destacando a nível nacional nos maiores eventos de moda do Brasil. “A gente procurou fazer um projeto para desenvolver a moda aqui no Acre e o Sebrae é um super parceiro que veio acrescentar e veio apoiar esse evento ao qual a gente tem muita gratidão”, finalizou.

Além disso, a estilista Yara Martins também apresentou sua coleção chamada Histórias da Floresta. Yara foi destacada como uma das promessas da moda acreana e trouxe uma coleção que explora a relação íntima entre o homem e a natureza.

O estilista Rafael Caetano também teve destaque no desfile, junto com o estilista George Azevedo, que veio em seguida com peças inspiraras nas belezas e contradições da Amazônia.

Por último, Oxygen BW by Sol & Lua também participou do desfile com peças moda praia. A parceria exalta o melhor da moda contemporânea com um toque acreano.

