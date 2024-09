Acre tem um dos maiores percentuais de motos do Brasil, diz pesquisa do Senatran

Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), divulgado na última segunda-feira (9), aponta que o Acre tem um dos maiores percentuais de motocicleta do país, com 53,1%.

Segundo os dados do estudo, o Maranhão aparece no topo da lista, com 60% do total da frota, seguido pelo Piauí, com 54,5%, Pará, com 54,5% e Rondônia, com 51,2%.

Em números absolutos, São Paulo vem em primeiro lugar, com 7 milhões de veículos registrados, seguido por Minas Gerais (3,5 milhões), Bahia (2 milhões), Ceará (1,9 milhão) e Paraná (1,8 milhão).

Além disso, o estudo também mostra que mais da metade dos donos de motocicletas no país não tem habilitação para a categoria. Dos 32,5 milhões de proprietários de motos, motonetas e ciclomotores registrados no Brasil, 17,5 milhões, que equivale 53,8% do total, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida para conduzir esses veículos.