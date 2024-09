Ailín Perez ‘rebola’ na cara de adversária após vencer por finalização no UFC Paris

Uma das personagens mais polêmicas do UFC na atualidade, Ailín Perez venceu mais um combate neste sábado (28). Após não conseguir bater o peso da categoria dos galos femininos (61,2 kg.) e ter 20% da sua bolsa deduzida, a argentina calou os críticos ao finalizar Darya Zheleznyakova com um katagatame ainda no primeiro round.

Comemoração

Após conseguir a vitória, a lutadora fez sua tradicional dança da vitória, mas desta vez adicionou uma pitada de provocação: ela rebolou na frente da adversária. Na entrevista dentro do octógono, Perez disse não se sentir surpresa com o resultado.

“Me sinto muito feliz. Trabalhei muito por essa vitória. Sabia que eu ia vencer. Serei a primeira campeã argentina. Não me surpreendi com a minha capacidade de encerrar a luta. Não vim aqui só para aparecer. Sou a representante da Argentina”, afirmou a ‘Fiona’, que conseguiu seu quarto triunfo no UFC.

Jacqueline Cavalcanti venceu Nora Cornolle

O card preliminar do UFC Paris também rendeu uma vitória especial para o público brasileiro. Após 15 minutos de árduo combate, Jacqueline Cavalcanti se sagrou vencedora contra a francesa Nora Cornolle, em combate válido pela categoria peso galo feminino (até 61,2 kg.). Apesar de apresentar larga vantagem ao longo dos três rounds, a brasileira naturalizada portuguesa venceu por decisão dividida, com dois juízes marcando 29-28 a seu favor.