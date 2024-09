Al-Nassr x Al-Ahli: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

É dia de clássico! Nesta sexta-feira (13), Al Nassr e Al Ahli se enfrentam às 15h (de Brasília), no gramado do Al Awal Park, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Saudita.

Além de Cristiano Ronaldo, presença garantida em campo, o atacante Wesley, ex-Corinthians, deve fazer sua estreia. Mas as novidades não param por aí. Segundo o jornal Oka, da Arábia Saudita, está será a última partida de Luís Castro como treinador do Al Nassr.

Os donos da casa estão invictos na competição. Com um empate e uma vitória, a equipe liderada pelo astro português ocupa a quinta posição na tabela. Já o Al Ahli venceu na estreia, mas acabou derrotado pelo Al Fateh na última rodada.

Nos últimos anos, as duas equipes se enfrentaram em 14 oportunidades. O Al Nassr tem cinco vitórias; o Al Ahli, três. Os outros seis jogos terminaram empatados.

Onde assistir a Al Nassr x Al Ahli?

A partida entre Al Nassr e Al Ahli, nesta sexta-feira, às 15h, terá transmissão do BandSports (TV por assinatura) e também do Canal GOAT (YouTube).

Palpites para Al Nassr x Al Ahli:

André Donke : Al Nassr 2 x 2 Al Ahli

: Al Nassr 2 x 2 Al Ahli Rafael Marques : Al Nassr 3 x 1 Al Ahli

: Al Nassr 3 x 1 Al Ahli Mariana Spinelli: Al Nassr 2 x 0 Al Ahli

Prováveis escalações de Al Nassr x Al Ahli:

Luís Castro não terá desfalques relevantes para a partida, já que os atletas convocados para representarem seus países já retornaram ao clube e estão à disposição do português, inclusive Cristiano Ronaldo, que agora tem 901 gols na carreira e deve formar o ataque ao lado de Mané e Anderson Talisca. Wesley deve começar o jogo no banco de reservas. O time deve ser escalado com: Bento; Al Ghanam, Alawjami, Laporte e Simakan; Brozovic, Otávio e Al-Khaibari; Anderson Talisca, Mané e Cristiano Ronaldo.

Nos lados do Al Ahli, o técnico alemão Matthias Jaissle não terá o experiente meio-campista Abdullah Otayf, que segue afastado por causa de uma lesão de ligamento cruzado. Em contrapartida, o inglês Ivan Toney, que chegou recentemente, estará à disposição e pode fazer sua estreia com a camisa do clube saudita.

A expectativa é que a equipe inicie o confronto com: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Alhurayji; Aljohani e Kessié; Mahrez, Roberto Firmino e Gabri Veiga; Darisi.