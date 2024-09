Além de Maggy Smith, veja quais atores de Harry Potter já morreram

Morreu hoje a atriz Maggy Smith, exatamente um ano depois da morte de Michael Gambon, conhecido por interpretar o icônico Albus Dumbledore na franquia Harry Potter. Infelizmente, eles não são os únicos atores do universo mágico que já nos deixou.

Passados 20 anos desde o lançamento do primeiro filme da série, vários atores que marcaram a saga já partiram. A seguir, apresentamos uma lista com alguns desses talentos que saudosos fãs de Harry Potter lembram com carinho.

Maggie Smith, conhecida por interpretar a professora Minerva McGonagall nos filmes da saga de “Harry Potter”, morreu aos 89 anos, em Londres, na Inglaterra.

Confira outros nomes da saga que nos deixaram.

Richard Harris, o Primeiro Dumbledore

Richard Harris foi o primeiro ator a dar vida ao amado Dumbledore nos filmes Harry Potter e a Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Ele precisou se afastar devido a problemas de saúde e faleceu em 2002, aos 72 anos, após batalhar contra um câncer.

Robert Knox, o Jovem Marcus Belby

Com apenas 18 anos, Robert Knox foi o ator mais novo da saga a falecer. Em 2008, ao sair de um bar em Londres, Robert foi tragicamente assassinado ao tentar defender seu irmão. Seu trágico fim será retratado em um documentário em breve.

Richard Griffiths, o Valter Dursley

Richard Griffiths, que interpretou o tio Valter Dursley, um dos personagens mais detestados da franquia, faleceu em 28 de março de 2013, aos 65 anos, devido a complicações cardíacas.

Roger Lloyd-Pack, o Bartô Crouch

Roger Lloyd-Pack, que desempenhou o papel do vilão Bartô Crouch em Harry Potter e o Cálice de Fogo, morreu aos 69 anos, em janeiro de 2014, após lutar contra um câncer de pâncreas.

Dave Legeno, o Fenrir Greyback

Dave Legeno, conhecido por seu papel como o lobisomem Fenrir Greyback, faleceu em julho de 2014 aos 50 anos enquanto fazia uma trilha. Ele atuou em quatro filmes da franquia, incluindo Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Harry Potter e as Relíquias da Morte (parte 1 e 2).

Alan Rickman, o Inesquecível Severo Snape

O ator Alan Rickman, que deu vida ao icônico professor Severo Snape, faleceu em 2016, aos 70 anos, vítima de um câncer de pâncreas. Rickman participou de todos os filmes da saga e deixou uma lembrança eterna para os fãs.

John Hurt, o Garrick Olivaras

John Hurt, que interpretou o dono da loja de varinhas, Garrick Olivaras, faleceu em 25 de janeiro de 2017, após ser diagnosticado com câncer de pâncreas. Hurt tinha mais de 50 anos de carreira antes de entrar no universo de Harry Potter.

Helen McCrory, a Narcisa Malfoy

Helen McCrory, que interpretou a matriarca da família Malfoy, morreu em abril de 2021 aos 52 anos, devido a um câncer. Sua performance como Narcisa foi memorável, marcando um dos papéis mais complexos da série.

Robbie Coltrane, o Hagrid

O ator Robbie Coltrane, famoso por interpretar Hagrid na saga “Harry Potter”, morreu aos 72 anos, na Escócia. A causa da morte não foi divulgada.

Michael Gambon, Alvo Dumbledore

Segundo ator a interpretar o mago, Michale Gambon morreu dia 27 de setembro de 2023. Ele era irlandês e substituiu Richard Harris como Dumbledore.

Estes atores deixaram uma marca profunda no universo de Harry Potter e nos corações dos fãs. Cada um contribuiu de maneira única para dar vida a esta saga mágica que continua a encantar gerações ao redor do mundo.