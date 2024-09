Ambulante viraliza após tietar o rapper 21 Savage em praia do Rio

Um vendedor ambulante do Rio de Janeiro conhecido como Maia Paulo Luis viralizou nas redes sociais após encontrar o rapper 21 Savage na praia de Ipanema. O homem se empolgou ao ver o cantor, que será uma das atrações principais desta sexta-feira (13/9), no Rock in Rio, e divertiu a web.

Na publicação feita pelo ambulante no Instagram, na última quinta-feira (12/9), ele tieta o rapper gravando um vídeo e tirando diversas fotos com 21 Savage. O detalhe da postagem é o sotaque carioca do vendedor, que conquistou os internautas. O vídeo conta com mais de 40 mil reproduções.

“Olha quem eu encontrei hoje pela sul. Encontrei o monstro pela sul. My nigga twenty one savage (Meu mano 21 Savage, em inglês)”, escreveu nas postagens.

Veja o vídeo!

21 Savage é o nome artistístico do britânico Shéyaa Bin Abraham-Joseph. Rapper, compositor e produtor musical, o artista tem seis discos de estúdio.

O lançamento mais recente é o álbum American Dream, que foi lançado em 2024. O artista ganhou o Grammy Awards 2020 de Melhor Canção de Rap pela faixa A Lot.