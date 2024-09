Ao lado de Mailza e Bittar, Bocalom e Alysson recebem carinho das mulheres da Baixada da Sobral

Abraços, sorrisos e o sentimento de que o bom trabalho deve continuar. Esse foi o resumo de mais uma Caminhada das Mulheres, organizado pela vice-governadora Mailza Assis, em apoio à reeleição de Tião Bocalom. O evento, que ocorreu na via principal da Baixada da Sobral, contou com a participação do vice-candidato Alysson Bestene e do senador Márcio Bittar.

Bocalom ressaltou a importância da presença feminina na política e seu papel crucial na construção de uma sociedade mais justa. “Cada passo dado aqui representa nossa luta por um futuro melhor. Juntas, somos mais fortes e podemos transformar a realidade da nossa Rio Branco”, afirmou Bocalom.

A vice-governadora Mailza Assis também se pronunciou, enfatizando a relevância do evento. “Essa caminhada é um símbolo da força das mulheres e da determinação em buscar mudanças. Estamos aqui para ouvir e lutar pelas necessidades da nossa comunidade”, disse.

A presença do vice Alysson Bestene e do senador Márcio Bittar reforçou a aliança política em torno da campanha. Bestene destacou a importância do trabalho em equipe para promover avanços na região, enquanto Bittar enfatizou a necessidade de união de toda sociedade para que o trabalho de Bocalom possa continuar.

Veja a galeria: