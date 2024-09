Aos prantos, irmã de Deolane fala sobre a mãe: “É uma pobre coitada”

Daniele pediu que parem com as notícias sobre sua família. “Parem, por favor, parem, a gente não aguenta mais. Se um dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vão falar coisas que não queriam pelo desespero de ter uma mãe presa, ainda mais com uma notícia dessas”, frisou.

“Minha mãe é uma pobre coitada que, com 20 anos, tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, tudo o que era possível para criar nós três, não para acontecer o que está acontecendo. Me perdoem se me excedi, é minha mãe que está presa”, completou, sem segurar as lágrimas.