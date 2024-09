Árvore é derrubada por ventos fortes perto de quiosque da Ufac durante temporal em Rio Branco

Após diversos dias sem registro de chuva significativa em Rio Branco, uma forte chuva caiu na capital acreana. Com os ventos intensos, prejuízos foram registrados em diversos pontos da cidade.

Na Universidade Federal do Acre (Ufac), no Bloco Walter Felix II, uma árvore caiu com a força dos ventos e da chuva. A árvore caiu em cima de um banco de concreto usado por alunos e profissionais que frequentam o bloco, mas não atingiu a estrutura do quiosque.

A assessoria de comunicação da Ufac informou que a árvore já foi retirada.