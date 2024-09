Assista ao vivo o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Rio Branco

Os quatro candidatos à Prefeitura de Rio Branco nas Eleições de 2024 enfrentam o primeiro debate nesta segunda-feira (16), realizado pelo Grupo Norte de Comunicação, a TV Norte, afiliada do SBT no Acre.

O debate acontece às 10h50 e será transmitido pelo YouTube do grupo, e no Jornal do Povo na TV, no canal 22.1, na TV aberta.

A mediação será feita pela jornalista Samira Benoliel da TV Norte do Amazonas. Tião Bocalom (PL), Marcus Alexandre (MBD), Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (PSB) confirmaram presença no debate e já chegaram à sede da TV Norte.

Assista ao vivo: