Atriz Nany People é uma das atrações na Semana do Servidor Acreano

Em outubro na Semana do Servidor Acreano, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Administração – SEAD e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH, irá promover o o espetáculo TsuNANY.

Uma peça de teatro em formato de Stand-Up Comedy idealizado pela atriz e humorista Nany People. No espetáculo, Nany People apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo, e é claro, mantendo a linha espontânea e a intensa interação com o público.

Essa atividade é voltada às Instituições, gestores governamentais e sociedade civil. A iniciativa também faz parte da realização do Plano de Empregabilidade LGBTQIA+ do Estado do Acre.

A finalidade do plano de ação da Empregabilidade LGBTQIA+ é uma atuação articulada entre o Governo do Estado do Acre, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Acre, buscando possibilitar a conscientização do maior número de pessoas internamente e externamente para a necessidade do combate à discriminação voltada a população LGBTQIA+ do Acre.

Além disso, o plano de ação visa a conscientização e sensibilização de membros, servidores e público em geral, quanto a temática de pessoas LGBTIQA+ em situação de vulnerabilidade, bem como incluí-las no mercado de trabalho com a finalidade de ampliar a sua inclusão, permanência e ascensão no mercado de trabalho, intensificando a qualificação e a capacitação deste público alvo, a sensibilização de profissionais dos departamentos de recursos humanos e gestores sobre igualdade LGBTIQA+, como a conscientização da sociedade no tocante à importância da diversidade no mundo do trabalho.

Apresentação desse espetáculo dentro da programação da Semana do Servidor Acreano é parte das campanhas de letramento do Governo do Estado do Acre, para os direitos humanos da população LGBTQIA+. Nesse aspecto estamos utilizando da arte e da comunicação para a quebra de paradigmas, compreendendo tais áreas como potentes meios de transformação social e cultural.

“Estratégias que lidam pelas vias do sensível são extremamente importantes para a quebra de paradigmas e essenciais para acabarmos com o preconceito. Percebemos, por exemplo, que um espetáculo sobre a vivência da pessoa LGBTQIA+ é muito mais potente e se faz ouvir mais do que um discurso propriamente dito ou um material informativo”, afirma Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção da Diversidade Sexual da SEASDH.

“As cenas ali apresentadas continuam reverberando dentro daqueles que a presenciaram, colocando suas convicções em xeque. A arte possibilita que enxerguemos a vida com outros olhos e saiamos do lugar comum. É algo que funciona de dentro para fora e acaba mudando o nosso jeito de pensar e agir”, destaca.

A entrada será gratuita para assistir ao espetáculo “TsuNANY”, com a atriz Nany People será realizado no dia 29 de outubro, as 19h, no auditório do DETRAN/AC.

Será disponibilizado tanto no dia, e também no decorrer desse mês de setembro e outubro, link para a inscrição para que todos possam ter a oportunidade de participar.

É importante que o empresariado e gestores culturais possam investir na cultura LGBTQIA+, na diversidade criativa dessa parcela da população, como ferramenta de empregabilidade, empreendedorismo cultural, instrumentos que possam tirar da invisibilidade talentos que transformam vidas e a dinâmica para a inserção no mercado de trabalho.