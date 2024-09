Aumentou de novo: onda de calor irá provocar 40°C de temperatura

Nos próximos dias, em particular na semana que começa, a massa de ar seco e quente sobre o Brasil vai se intensificar ainda mais. E, além disso, vai se expandir. Com isso, as temperaturas máximas ficarão perto ou acima de 40ºC em todo o país.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, para a próxima segunda-feira (9), os termômetros devem ficar entre 16°C e 31 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 20%, à tarde.

“No Centro do Brasil, o calor tem sido intenso a extremo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste com marcas durante a tarde próximas e acima dos 40ºC. O calor tem sido mais intenso no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro”, diz o Instituto.

Ainda de acordo com a previsão, o país está sob a influência de uma massa de ar extremamente seca e quente, o que, além do calor intenso, também traz muito baixa umidade. Valores de umidade relativa do ar entre 10% e 20% têm sido generalizados nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste com muitas cidades caindo abaixo de 10% durante a tarde, o que traz características de deserto ao clima brasileiro.

Falta de chuva intensifica “sensação desértica”

Recentemente, no dia 6 de setembro, Brumadinho – cidade na região metropolitana de Belo Horizonte – registrou alguns minutos de chuva, que infelizmente, não fazem diferença no clima do restante do estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, “a estiagem muito prolongada, com grande número de municípios sem chuva há quatro meses ou mais e o solo a cada dia mais seco, acabam por criar um ciclo que piora a cada dia que se retroalimenta ao favorecer as altas temperaturas”. A capital mineira está há 142 dias sem chuva, mais de quatro meses de seca.

São Paulo e Rio de Janeiro também irão sofrer com altas temperaturas

No estado de São Paulo, o pior do calor excessivo seguirá no interior com máximas acima de 35ºC em diversas cidades e que ficam perto de 40ºC nas regiões oeste, central e norte. Na capital São Paulo, o calor será muito intenso nesta semana com tardes seguidas de máximas perto e acima de 35ºC. Quarta, quinta e sexta devem ser dias escaldantes na capital paulista com marcas de 35ºC a 37ºC, mas que podem ser superiores em alguns pontos.

O Rio de Janeiro também deve sofrer com calor excessivo. A primeira metade da semana é quente, mas sem previsão de extremos. Já entre quinta e sexta espera-se que as temperaturas cheguem a 40ºC na capital. Serão os dois dias mais quentes da semana na cidade.