Avô tranca criança de 6 anos em carro e passa a noite bebendo no DF

Um homem de 52 anos foi preso acusado de abandono de incapaz. Ele teria trancado uma criança de apenas 6 anos dentro de um veículo durante toda a madrugada, enquanto passou a noite bebendo. O menino só foi encontrado por volta das 9h40 do dia seguinte, domingo (8/9), por populares. O crime ocorreu em Sobradinho.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de abandono de incapaz no Setor Habitacional Nova Colina. No local, encontraram a criança chorando, amparada por moradores. Os populares já tinham aberto o porta-malas e retirado a criança do carro.

Em conversa com o menino, os policiais foram informados de que ele estava com o avô, que reside nas proximidades do local onde o veículo foi encontrado. Os policiais foram até a residência apontada pela criança e um homem apareceu. O adulto admitiu ter passado a noite bebendo, sem perceber que a criança havia ficado trancada no carro durante toda a madrugada.

O homem, que na verdade é pai da atual companheira da mãe da criança, foi detido. Na 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), tanto a mãe quanto a companheira do detido tentaram argumentar para que a situação fosse resolvida sem o registro da ocorrência. No entanto, o homem foi autuado por abandono de incapaz.