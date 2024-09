Bocalom diz que ‘vai ganhar no 1º turno’ e que pesquisas feitas por ‘funcionário do MDB’ favorecem Marcus

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que disputa a reeleição, foi o terceiro entrevistado da rodada de conversas do ContilNet durante a Expoacre 2024, neste sábado (7).

Na entrevista, Bocalom declarou que em razão do que percebe durante a campanha nas ruas, ele sente que deverá ser reeleito logo no 1º turno das eleições. Ele voltou a criticar as pesquisas divulgadas pelo Instituto Delta, que o colocaram em 2º lugar nas intenções de voto.

“Quem faz pesquisa para o Marcus Alexandre é a empresa do MDB. Não dá nem para discutir. O cidadão que faz pesquisa é funcionário do MDB”.

Ele lembrou das eleições de 2020, quando as pesquisas o colocavam em 3º lugar na disputa, atrás da então prefeita Socorro Neri, na época no PSB e do atual presidente da FEM, Minoru Kinpara. O prefeito não foi eleito logo no 1º turno por menos de 1%. “Eu olho para as ruas. E o que vejo nas ruas é o carinho das pessoas”, completou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: