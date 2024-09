Brasil e Argentina são os únicos campeões ainda vivos na Copa do Mundo de Futsal

A Copa do Mundo de Futsal no Cazaquistão está na reta decisiva. Nesta sexta-feira (27) foram realizadas as últimas partidas das oitavas de final, o que já definiu os oito melhores times da competição. A França derrotou a Tailândia por 5 a 2, enquanto a Argentina eliminou a Croácia por 2 a 0. Agora, restam apenas duas seleções vivas no torneio que já foram campeãs: Brasil e Argentina.

O Brasil venceu todas as partidas que disputou na competição até aqui. Vindo de uma goleada contra a Costa Rica por 5 a 0, a seleção vai em busca da sua nona semifinal, em jogo contra o Marrocos no próximo domingo (29), às 9h30 (de Brasília). O time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier balançou as redes 32 vezes e teve a meta vazada em apenas duas oportunidades.

Enquanto isso, os hermanos argentinos vêm de três triunfos na fase de grupos contra as seleções da Ucrânia, Afeganistão e Angola. Ao todo, o time marcou 20 gols e teve a defesa furada sete vezes. Depois de mandar a Croácia para casa, o próximo desafio da Argentina será contra o Cazaquistão na segunda-feira (30), a partir do meio-dia (de Brasília).

Os únicos times que ainda estão vivos na competição e podem estragar o sonho de Brasil e Argentina são: Ucrânia, Venezuela, Marrocos, Cazaquistão, Paraguai e França. Caso o triunfo seja de qualquer uma dessas seleções, a Copa do Mundo de Futsal terá um campeão inédito pela terceira edição seguida.