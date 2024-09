Carolina Dieckmann completa 46 anos e ganha homenagens de famosos; veja

A atriz Carolina Dieckmann completou 46 anos nesta segunda-feira (16). Além de ter refletido sobre a nova idade, ela foi homenageada por diversos famosos nas redes sociais. Sorridente em novas fotos publicadas em seu perfil, ela escreveu que não há “nada para pedir, só agradecer”.

Na postagem, a aniversariante contou como iniciou o dia especial. “Acordei, meditei, orei… Escovei os dentes, li coisas lindas, vi coisas lindas… Botei uma calça, e com a camisa q eu dormi, vim aqui, nesses clicks feitos no modo automático da câmera, com ring light bombando, ainda inchada de sono, mas já tão feliz”, escreveu.

“Que benção é acordar… feliz. Antes de mais nada, obrigada. Sim, 46 e nada pra pedir, só agradecer… Aliás, universo… eu tenho um pedido, sim. Traz minha mãe e minha avó em sonho essa noite?”, pediu Carolina Dieckmann. “E de novo, obrigada”.

Nos comentários, ela recebeu parabéns das atores Dudu Azevedo, Sheron Menezzes e Paloma Bernardi, além de recados carinhosos dos fãs.

Veja a publicação de Carolina Dieckmann:

Veja famosos que homenagearam Carolina Dieckmann:

Caetano Veloso

O cantor Caetano Veloso foi um dos famosos que parabenizou a atriz. “Feliz aniversário para minha querida. Tudo de bom e muita saúde”, escreveu.

Fernanda Paes Leme

Fê Paes Leme publicou uma foto, na qual Carolina Dieckmann segura a filha da amiga, a pequena Pilar. “Carol, Carol, Carolinda… Que é beleza por dentro e por fora de todo lado. Artista, mãe, amiga. Que felicidade te celebrar, viva você. Te amo”, escreveu Fê Paes Leme.

Angélica

A apresentadora Angélica usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para parabenizar Carolina Dieckmann. Ao publicar quatro fotos com a amiga, ela escreveu: “Minha virginiana! Que seu dia seja iluminado e cheio de amor, assim como você é! Te admiro muito e desejo tudo de melhor sempre”.

Preta Gil

A cantora Preta Gil publicou um vídeo em homenagem à amiga e iniciou sua declaração revelando que elas mantém uma amizade há 24 anos. Ao reunir diversos momentos ao lado de Carolina Dieckmann, ela escreveu: “A gente se encontra num lugar muito sincero e verdadeiro na nossa amizade. Isso é tão raro, tão especial, tão único”.

“A leveza e a profundidade do nosso amor nos torna presente uma para outra. Eu tenho muito, muito orgulho do que construímos juntas. Uma relação baseada em cuidado, afeto, força e transparência. Ter você na minha vida é ter a certeza de algo mágico e reconfortante, um acalanto para o meu coração. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, literalmente”, continuou Preta Gil.

A cantora concluiu a mensagem dizendo: “Torço e vibro por você em todos os momentos. Só quero te ver brilhando como um sol. Cada vez mais iluminada, astral e linda. E te quero do meu lado eternamente, minha irmã. Eu te amo infinito. Feliz Aniversário”.

Regina Casé

A apresentadora Regina Casé também se lembrou da amiga e comadre. Ela é madrinha do filho mais novo de Carolina Diekcmann, José, 17. “Feliz aniversário pra minha comadre que me deu esse presente deslumbrante”, escreveu.

Dudu Azevedo

O ator Dudu Azevedo também parabenizou Carolina Dieckmann por seus 46 anos. Ele escreveu: “Feliz vida, Carolina! Você é especial no meu coração”.