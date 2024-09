Carreta tomba na BR-364 e precisa de outro veículo de grande porte para desvirar; VÍDEO

Na manhã desta quarta-feira (11) mais um acidente foi registrado na BR-364, trecho compreendido entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Uma carreta tombou à margem da rodovia, precisamente na altura do km 13, proximidades de Sena Madureira.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível notar que outro veículo de grande porte é utilizado para desvirar a carreta que provavelmente estaria trafegando com destino a Rio Branco.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.

Confira o vídeo: