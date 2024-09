Centro da cidade recebe estrutura para mega comício com Michelle Bolsonaro; veja data

O palco que receberá, nesta sexta-feira (27), a presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, já começou a ser montado na região central da cidade. Michelle aterrissa no Acre para uma série de agendas, com destaque especial para o Mega Comício 22, que acontece às 16h de sexta na Praça do Palácio Rio Branco.

Michelle chega ao Acre na manhã de sexta-feira e cumpre agendas internas, que vão desde gravações até um encontro fechado com a vice-governadora Mailza Assis. A presidente vem acompanhada de Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal.

Confira as primeiras montagens do palco e material de divulgação do evento: