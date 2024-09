Chaves pode voltar a ser exibido no Brasil pelo Prime Video

As séries Chaves e Chapolin podem voltar a ser visto pelos fãs no Brasil. Isso por que a Amazon Prime Video está em negociações com a Televisa para a exibição dos produtos no país. A TV Globo e a SBT também estão conversando com a empresa mexicana, de acordo com informações do F5.

Há quatro anos, as séries não são exibidas por falta de acordo entre a Televisa, responsável pela distribuição, e o Grupo Chespirito, que detém os direitos intelectuais das obras.

Por conta do bloqueio, a big tech de Jeff Bezos, que tem a melhor relação com o grupo, procurou outros caminhos para exibir as séries. Ou seja, será necessário novas bases de pagamento do valor que será repassado para o Grupo Chespirito.

Chaves reestreia nos Estados Unidos a partir do dia 21 deste mês, no streming ViX e no canal UniMás. O programa foi lançado em 1972 e chegou ao Brasil em 1984. Foi exibido na TV a cabo como Cartoon Network, TBS e Multishow e por 36 anos se manteve como atração do SBT.

Entenda

Desde 2020, Chaves deixou de ser transmitido em todos os países. Em agosto daquele ano, o SBT interrompeu a exibição do icônico programa da TV aberta brasileira devido a questões pendentes com os detentores dos direitos das histórias.

As fitas originais dos episódios antigos pertencem à Televisa, mas o Grupo Chespirito, liderado por Roberto Goméz Fernandes, filho do criador dos programas, administra o legado de Bolaños, incluindo os direitos intelectuais sobre os personagens e histórias.

Anteriormente, a Televisa pagava um valor anual pela distribuição global das histórias, porém, o Grupo Chespirito solicitou um aumento que não foi aceito pela Televisa, levando à não renovação do contrato. Como resultado, tanto “Chaves” quanto “Chapolin” e outras criações deixaram de ser exibidos há quatro anos.