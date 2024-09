Chileno ignora lesão de goleiro, faz gol e gera confusão nas Eliminatórias

Eduardo Vargas, atacante do Atlético-MG, se envolveu em confusão na noite desta terça-feira (10), no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogador da Seleção Chilena fez o gol de empate da equipe contra a Bolívia em lance polêmico.

O goleiro Lampe, da Seleção Boliviana, recebeu bola recuada, se machucou e caiu no chão. A bola sobrou limpa para Vargas, que ignorou a lesão do rival e caminhou com ela até balançar as redes.

Após o gol, Vargas foi confrontado por jogadores da Seleção Boliviana e uma grande confusão foi formada. Apesar disso, o lance foi validado normalmente.