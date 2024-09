Clássicos do Rock, cinema sobre rodas e muito pagode: como curtir o fim de semana em Rio Branco

Chegou a hora da lista mais aguardada do final de semana! Confira o que as casas de festa e lazer prepararam para quem está a fim de uma diversão na capital acreana. O Giro Cultural ContilNet desta sexta-feira (13) tem de tudo: banda de rock, baile funk e eletrônica anos 2000, “pagodin” e mais. Aproveita e já anota tudo!

Confira a lista completa agora:

Nesta sexta-feira, 13 de setembro, o Studio Beer anuncia a segunda edição do tributo ao Black Sabbath, desta vez com mais músicas da banda e também parte da carreira solo do Ozzy e Dio. A partir das 21h, o filme “Sexta-feira 13” será exibido antes do show. Ingressos no contato: (68) 99979-7300.

Também no Studio Beer, no sábado (14), acontece o Furacão Eletrohits 3. Com entrada a R$ 10,00, o Studio terá uma noite repleta de funk e eletrônica dos anos 2000 com GGDJ e Mayah.

Para quem gosta de pagode, o ‘Pagodinho do Edil’ vai animar o Brazin, junto com Vibe 68, com promoções de baldes de cervejas. Entrada liberada até 22h!

SÁBADOU NO BRAZIN! Neste sábado, dia 14 de setembro, é dia de muito pagode com Camile Castro e Vibe 68, com entrada liberada até 22h.

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) realiza a terceira edição do Cinema Sobre Rodas, nesta sexta-feira (13), a partir das 17h, no Bahia Nova, na Rua 13 de Junho.

Nesta sexta-feira, para quem curte rock, A Confraria promove o “Clássicos do Rock”, com Machine Blues, às 21h.

Na Casa do Rio tem o Casa de Bamba, a partir das 18h, nesta sexta-feira. Os ingressos são limitados e o Brunno Damasceno e seu grupo sempre dão um show nessa grande festa ao samba. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridas pelo número (68) 99219-8805.

No Garagem Motorcycle Club, a partir das 20h30, nesta sexta-feira (13), o Fuzztrio anima a noite.