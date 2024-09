Colisão entre motos deixa homem ferido na Baixada da Sobral; criança que estava na garupa saiu ilesa

Na noite de sexta-feira, 28 de setembro, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou um pai e sua filha feridos na Baixada da Sobral, no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. O motociclista Kennedy Paula Silva, de 39 anos, e sua filha de 10 anos retornavam para casa após a menina participar de uma atividade na igreja, quando foram surpreendidos por outra moto que colidiu com eles.

De acordo com testemunhas no local, o condutor da moto responsável pela colisão fugiu sem prestar assistência às vítimas, que ficaram caídas no asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado e enviou uma viatura para atender a ocorrência.

Kennedy sofreu fraturas na tíbia, fíbula e clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo. A criança, embora não apresentasse ferimentos visíveis, foi levada ao Pronto-Socorro para uma avaliação médica e procedimentos padrão em casos desse tipo.

A Polícia de Trânsito foi chamada e esteve presente no local do acidente, realizando buscas pelo motociclista que se evadiu. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. As investigações estão em andamento para identificar e localizar o responsável pela colisão.