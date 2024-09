Colisão entre veículo e retroescavadeira deixa uma pessoa ferida em Rio Branco

Gideilson Silva do Nascimento, 31 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira (20), após um veículo colidir contra uma máquina retroescavadeira, no km 3 do Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gideilson e outros amigos trafegavam em um carro modelo Gol, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando, inesperadamente, colidiram com uma máquina retroescavadeira que estava sendo usada para a recuperação do ramal no programa “Asfalta Rio Branco”.

Com o impacto, Gideilson, que estava como passageiro ao lado do motorista, sofreu uma possível fratura no fêmur da perna direita, um quadro de amnésia, dor na coluna e deformidade no quadril direito. Os demais passageiros e o motorista saíram ilesos do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica, além de outra de suporte avançado, foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Gideilson ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após o término, o veículo Gol foi removido por um guincho.

Veja fotos: