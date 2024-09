Com investimento de R$ 2,1 milhões, Governo do Acre anuncia revitalização do Lar Vicentino

A secretária-adjunta de Assistência Social e Direitos Humanos, Amanda Vasconcelos, recebeu nesta sexta-feira (20), o representante da Sociedade de São Vicente de Paulo, Valdir Alves, e anunciou a reforma do Lar Vicentino em Rio Branco, com um investimento total estimado em R$ 2,1 milhões.

Além dos recursos do Governo do Acre, a iniciativa contará também com mais R$ 300 mil do Governo Federal. Durante o anúncio, na sede da SEASDH, foi anunciado que parte do valor será destinada ao aluguel de um espaço temporário para abrigar os idosos durante o período de obras, que tem prazo estimado de conclusão de 18 meses.

Termo de fomento

No dia 5 de setembro, durante a Expoacre 2024, a vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, assinou um termo de fomento para a revitalização do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília.

Mailza ressaltou a importância da reforma: “Esse projeto representa uma nova construção, proporcionando um espaço digno e adequado para nossa população idosa, que muitas vezes necessita de cuidados especiais”, disse.

A obra é considerada uma grande conquista para a comunidade, reforçando o compromisso do Governo do Acre com o bem-estar e dignidade da população idosa.

Segundo André Crespo, assessor do gabinete da SEASDH, os 45 idosos que são acolhidos pelo Lar Vicentino serão levados para o antigo prédio da Emurb, no Conjunto Bela Vista. A estrutura passa por adequações e tem 90 dias para finalizar os ajustes para receber os idosos.

A secretária-adjunta, Amanda Vasconcelos, que representou a vice-governadora e titular da pasta, afirmou que realmente era preciso um espaço mais adequado para receber os idosos durante o período de revitalização. “Hoje a gente está oficializando o início das obras da espaço onde eles ficarão provisoriamente durante o período das obras. Essa obra é proveniente de uma emenda parlamentar da Mailza Assis, na época em que era senadora, e agora secretária de estado, tomou como uma das prioridades a obra do Lar Vicentino”, explicou.

Ana Maria Sobreira, diretora do Lar Vicentino, afirmou que atualmente o espaço tem capacidade de receber 60 idosos, mas não tem condições físicas para acolher essa quantidade, por isso, tem negado os pedidos que tem chegado para a administração.

“Hoje nós temos 45 idosos, e a gente já vem trabalhando junto com o Estado para que o prioritário do prédio faça uma reforma adequada para receber os idosos durante a revitalização. Nós passamos pelo aval da Vigilância Sanitária do município porque temos que levar nossos idosos para um lugar que seja adequado.

“Com a revitalização, nós sabemos que nossas despesas vão aumentar com luz, água e outras necessidades. Nós pedimos com carinho para que todos os parlamentares olhem para a gente, coloquem a gente nas emendas, porque assim a gente consegue cuidar dos nossos idosos”, explicou Ana.

A diretora disse ainda que com algumas falhas no espaço físico, o lugar tem recusado acolher outros idosos. “Ultimamente a gente vem dizendo sempre não. Não tem uma semana que não aparece alguém pedindo uma vaga e a gente vem explicando, que vamos passar por uma reforma, a gente não tem o lugar adequado para levar todo mundo”, ressaltou.

Valdir Alves, membro do Departamento de Normatização e Orientação (Denor) do Conselho Nacional do Brasil, afirmou que o papel da entidade é fundamental para o acolhimento de idosos e vulnerabilidade social. “São aqueles idosos que que não tem mais família para cuidar deles ou que não tem condição de se manter mais ou que está passando por algum tipo de agressão física. Nós só acolhemos idosos nessas situações. Nós somos do Departamento de Normatização e nós estamos orientando a obra e acompanhando os tramites de aprovação dos projetos, bem como o acompanhamento da execução da obra assim que a gente iniciar os trabalhos”, disse.