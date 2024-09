Com produção valendo mais de R$ 700 milhões, saiba quais os municípios que mais produzem no Acre

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fazem parte da Produção Agrícola Municipal (PAM) de 2023, revelaram que o Acre teve um crescimento de 9,3% do valor de produção agrícola no ano.

No levantamento, 25 culturas temporárias e permanentes foram investigadas e responderam por um incremento de 5,7% de área colhida – totalizando 95.060 hectares – e incremento de 9,3% no valor da produção – totalizando R$ 738,9 milhões.

As culturas temporárias, conhecidas como culturas anuais, responderam por 77% do valor da produção e as culturas permanentes, 23%. Dentre as culturas, cinco delas responderam por 88% do valor da produção: mandioca, milho (em grão), banana, soja (em grão) e café (em grão), chegando a R$ 649,8 milhões.

Dentre os municípios, os cinco com maior valor da produção são: Plácido de Castro (9,5%, sendo o principal produto soja); Senador Guiomard (8,3%, principal produto milho); Capixaba (8%, principal produto soja), Rio Branco (7,7%, principal produto milho) e Acrelândia (7,6%, principal produto banana).

Situação por município

A cultura da mandioca obteve uma expansão do valor da produção em 21%, totalizando R$ 243,5 milhões, com produção de 496.716 toneladas, sendo os 5 maiores municípios produtores Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Já a cultura do milho apresentou retração do valor da produção em 17%, totalizando R$ 164,1 milhões com produção de 139.065 toneladas. Segundo o IBGE, “a retração ocorreu devido à pressão nos preços locais para baixo, em decorrência de uma elevada produção nacional de milho, ancorada em bons níveis de produtividade”.

Os cinco maiores municípios produtores são: Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Rio Branco e Xapuri.

A cultura da banana apresentou expansão do valor da produção em 23%, totalizando R$ 114,4 milhões com produção de 80.527 toneladas. “A expansão é explicada pelo aumento do preço médio ao produtor, mantendo uma produção estável”, destaca o relatório. Os cinco maiores municípios produtores são: Acrelândia, Porto Acre, Tarauacá, Feijó e Rio Branco.

A cultura da soja apresentou expansão do valor da produção em 50%, totalizando R$ 99,7 milhões com produção de 45.732 toneladas. A expansão é explicada pelo aumento de produção em 102% em relação a 2022, que alcançou 22.667 toneladas. “Por outro lado, o preço médio ao produtor foi pressionado para baixo devido a uma elevada oferta ancorada na elevada produção nacional de soja”. Os cinco maiores municípios produtores são: Plácido de Castro, Capixaba, Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri.

Por fim, o levantamento mostra que a cultura do café apresentou expansão do valor da produção em 1%, totalizando R$ 28 milhões, com produção de 2.858 toneladas. A cultura apresentou expansão da produção em 11%, contudo, os preços médios ao produtor foram inferiores ao ano anterior, impactando negativamente o valor da produção. Os cinco maiores municípios produtores são: Acrelândia, Mâncio Lima, Brasileia, Manoel Urbano e Plácido de Castro.