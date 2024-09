Como a atividade online dos brasileiros mudou no último ano?

O cenário digital no Brasil está crescendo mais rápido do que nunca. Em 2024, estamos vendo mudanças na penetração da internet, no uso de mídias sociais e na conectividade móvel que estão mudando a maneira como os brasileiros vivem, se comunicam e fazem negócios.

Este artigo analisa profundamente os dados mais recentes do relatório Digital 2024 Brazil, dando a você os insights necessários para entender como essas tendências estão moldando o futuro do ecossistema digital do Brasil.

O Estado do Digital no Brasil 2024

O cenário digital do Brasil está evoluindo em um ritmo surpreendente. No início de 2024, 187,9 milhões de brasileiros estavam usando a internet, com uma taxa de penetração de internet de 86,6%. As plataformas de mídia social também estão prosperando, com 144 milhões de usuários ativos, respondendo por 66,3% da população. Conexões móveis? Bem, o Brasil tem impressionantes 210,3 milhões de conexões celulares ativas, o que significa que o celular é rei.

Por que isso é importante?

Esses números não contam apenas uma história de conectividade — eles revelam um mundo de oportunidades. Para empresas, profissionais de marketing e qualquer um que queira se envolver no mercado brasileiro, entender a escala do uso da internet e do celular é essencial.

Uso da Internet no Brasil

Em janeiro de 2024, 187,9 milhões de pessoas estavam conectadas à internet no Brasil, dando ao país uma taxa de penetração de 86,6%. A base de usuários aumentou em saudáveis ​​3,3%, o que se traduz em cerca de 6,1 milhões de novos usuários. Apesar desses ganhos, quase 29,14 milhões de pessoas permanecem offline, o que representa um desafio e uma oportunidade para crescimento futuro.

Estatísticas importantes sobre o uso da Internet

Total de usuários : 187,9 milhões

Penetração da Internet : 86,6%

Taxa de crescimento : 3,3% ano a ano

Seja para educação, entretenimento ou comércio eletrônico, a maioria dos brasileiros agora conta com a internet como parte integrante de sua vida diária.

Conexões Móveis em 2024

O Brasil tem mais de 210 milhões de conexões móveis, o equivalente a 96,9% da população. Esse número nos diz algo importante: o celular é a porta de entrada para a internet no Brasil. Com a adoção de smartphones aumentando ano a ano, as conexões móveis se tornaram um impulsionador primário da atividade digital.

Velocidades de conexão à Internet

A internet não está apenas crescendo em usuários — ela também está ficando mais rápida. Dados da Ookla revelam que, no início de 2024, a velocidade média da internet móvel no Brasil atingiu 47,09 Mbps, um aumento massivo de 41,2% em relação ao ano anterior. A internet fixa é ainda mais rápida, com uma velocidade média de download de 140,46 Mbps, crescendo 40,8% em apenas 12 meses.

Quebra de velocidade

Velocidade da Internet Móvel : 47,09 Mbps (aumento de 41,2%)

Velocidade de Internet Fixa : 140,46 Mbps (aumento de 40,8%)

Para as empresas, essa internet mais rápida significa melhores experiências do usuário, streaming mais suave e acesso mais rápido aos serviços online.

Adoção de mídia social

O uso de mídias sociais no Brasil continua a crescer, com 144 milhões de usuários ativos no início de 2024, o que representa 66,3% da população. A base de usuários cresceu em 2 milhões em relação ao ano anterior, sinalizando uma adoção constante em todas as plataformas.

Plataformas populares de mídia social no Brasil

Facebook : 111,3 milhões de usuários

YouTube : 144 milhões de usuários

Instagram : 134,6 milhões de usuários

TikTok : 98,59 milhões de usuários

Do marketing ao entretenimento, as plataformas de mídia social oferecem ricas oportunidades de engajamento no Brasil.

Uso do Facebook no Brasil

O Facebook da Meta continua forte no cenário digital brasileiro, com 111,3 milhões de usuários, representando 51,3% da população. Apesar das mudanças nos cálculos de público, a plataforma mantém um alcance significativo, especialmente para profissionais de marketing.

YouTube no Brasil

O YouTube é parte integrante da cultura brasileira, com 144 milhões de usuários em 2024, o que equivale a 66,3% da população. Seu vasto alcance publicitário faz dele uma plataforma essencial para campanhas de vídeo no país.

Instagram em 2024

Com 134,6 milhões de usuários, o Instagram abrange 62% da população brasileira. A plataforma ganhou 21 milhões de novos usuários no último ano, sendo especialmente popular entre jovens, oferecendo um ambiente visual para marcas.

A ascensão do TikTok no Brasil

O TikTok conquistou 98,59 milhões de usuários adultos no início de 2024, atingindo 59,8% dos adultos no país. A plataforma continua crescendo, especialmente entre jovens em busca de vídeos curtos e envolventes.



O Impacto Dos Cassinos Online

Conclusão

Em 2024, o Brasil estará na vanguarda da transformação digital. Da rápida adoção de conexões móveis ao alcance cada vez maior das mídias sociais, está claro que o ecossistema digital no Brasil é dinâmico, rápido e cheio de oportunidades. As marcas que buscam engajar o mercado brasileiro devem se manter informadas sobre essas tendências para permanecerem competitivas.