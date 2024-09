Conheça Roust Buffet, empresa acreana que há 10 anos oferece serviços de coffee break e coquetéis

A empresa acreana Roust Buffet já é referência quando se trata de serviços como coffee break, coqueteis, almoços e jantares. De Sena Madureira, o empreendedor Railan Araújo, de 30 anos, viu nascer a vontade de trabalhar nesse ramo com a convivência com a mãe e a avó.

“Eu tinha 13 anos quando surgiu a vontade de trabalhar com isso. Minha avó sempre fez festas na casa dela, e ela tinha guardado pratos, talheres, tudo para essas comemorações em família, e eu fui criado por ela e pela minha mãe, então fui pegando gosto por isso. Quando ela fez 75 anos, eu disse que faria um aniversário para ela, mas eu não tinha nada, só sabia cozinhar, pois eu aprendi com ela”, explicou.

Railan contou ainda que alugou todos os pratos e talheres, pegou panelas emprestadas e fez o aniversário para a avó, com mais de 300 convidados. “Desde esse dia que eu botei na minha cabeça que eu ia começar a comprar as coisas e aí comecei a comprar e em outubro eu completo 10 anos”, disse.

O empreendedor explicou ao ContilNet que começou apenas ofertando serviços de jantar, mas hoje conta com serviços de coffee break, coquetel, café da manhã, almoço, jantar e churrasco, além de infantil.

Para Railan, trabalhar com esse ramo é gratificante. “É uma coisa que eu vivo. É uma profissão que eu escolhi e não me arrependo, que eu vou levar para o túmulo. Eu tenho um amor por isso e tudo que eu faço é com dedicação. Estou sempre buscando novas peças, novos arranjos, cardápio novo e tudo isso é tempo que eu dedico. Eu trabalhei muitos anos como representante comercial em lojas que foi da onde saiu a renda para comprar as coisas e começar meu empreendimento. Eu trabalhei durante 7 anos para Hernandez Atacado e Distribuição e desde o início eu atendo eles com meu serviço, pois foi uma das primeiras empresas que acreditou no meu trabalho”, ressaltou.

Para contratar os serviços do Roust Buffet, basta entrar em contato pelo número (68) 99928-1744 ou buscar pelo Instagram @roust.buffet.

Confira algumas fotos do Coffee Break realizado pela Roust Buffet: