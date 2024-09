ContilNet reúne influenciadoras, designers e Miss Acre na sétima noite da Expoacre; veja time

A Expoacre 2024 continua a todo vapor, e na sétima noite, o ContilNet traz uma programação especial com grandes nomes influentes no cenário acreano. A transmissão da maior feira de agronegócios do estado teve início com a participação das influenciadoras Juh Vellegas, Ludmilla Cavalcante e Jamila Roysal, que se uniram aos apresentadores Douglas Richer e Éverton Damaceno. O bate-papo descontraído abordou temas como carreira, vida pessoal e planos futuros, oferecendo ao público um olhar íntimo sobre as trajetórias das convidadas.

A noite não para por aí. O podcast Resenha traz como convidados os designers Lucas e Marcel Blazut, além da Miss Grand Acre, a modelo Isabella Gomes. A conversa será conduzida pelo apresentador Marcel Braga, que promete explorar tanto o lado profissional quanto as experiências pessoais dos entrevistados na feira.

Com uma programação repleta de atrações, a sétima noite da Expoacre 2024 promete ser um sucesso, mantendo o público conectado e entretido com várias entrevistas e momentos especiais.

Acompanhe a transmissão: